Суд признал банкротом российское подразделение "Радио Свобода"

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом), передает РИА Новости.

Согласно решению суда, в отношении компании открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Юлия Ага-Кулиева, ранее занимавшая позицию временного управляющего.

Российское юрлицо радиостанции было создано для распространения девяти входящих в состав "Радио Свобода" СМИ-иноагентов.

Начальная процедура банкротства в отношении "Радио Свобода" была инициирована в августе 2022 года. Московская инспекция ФНС России № 7 указала, что радиостанция не выплатила налоги на сумму более 6 миллионов рублей.

Впоследствии в реестр требований кредиторов также было включено требование о взыскании с проекта еще 720,8 миллиона рублей. Столичный департамент по обеспечению деятельности мировых судей дополнительно потребовал 69,6 миллиона рублей.

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