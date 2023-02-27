Медиаменеджер из Нидерландов может выкупить 50% телеканала "Дождь" – СМИ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов (телеканал "Дождь" признан в России СМИ-иноагентом)

Руководство телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) рассматривает возможность продажи его доли голландскому медиаменеджеру Дерку Сауэру. Об этом сообщает RT.

По информации источника, знакомого с ситуацией, детали сделки пока обсуждаются. Предварительно сообщается, что Сауэр может получить 50% в капитале телеканала. В обмен редакция рассчитывает на вовлечение европейских и американских инвесторов.

Также известно, что генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева (включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента) сама выступила инициатором продажи, но потребовала сохранить внутрироссийскую аудиторию канала, а также исключила переход медиаактива под контроль зарубежных спонсоров.

В декабре 2022 года Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала "Дождь". Аналогичное решение приняли Литва и Эстония.

В января 2023 года стало известно, что канал получил лицензию на вещание в Нидерландах. Уточнялось, что лоббистом по данному вопросу и выступил медиамагнат Дерк Сауэр, известный как основатель крупного издательского дома Independent Media и газеты The Moscow Times.

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