В МИД РФ отреагировали на отзыв лицензий у русскоязычных каналов в Молдавии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия считает отзыв лицензий правительством Кишинева у русскоязычных каналов в Молдавии актом политической цензуры. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Рассматриваем данный запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, о своей приверженности которым регулярно заявляют в политическом руководстве республики", – цитирует дипломата ТАСС.

Помимо этого, российские власти считают подобные действия ущемлением прав национальных меньшинств, сообщила Захарова.

В пятницу, 16 декабря, молдавские власти приняли решение об отзыве лицензий у оппозиционных и русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. По мнению правительства страны, СМИ недобросовестно освещали информацию о событиях в государстве и на Украине, что привело к росту риска дезинформации населения.

До этого сообщалось, что латвийский телеканал TV3 планирует расторгнуть договор аренды с телеканалом "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом). Такое решение было принято после аннулирования лицензии на вещание "Дождя" на территории страны.



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