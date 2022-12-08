Новые санкции ЕС могут коснуться вещания "России 1", Первого канала и НТВ – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Евросоюз планирует в рамках очередного пакета антироссийских санкций приостановить лицензии на трансляцию телеканалов "НТВ Мир", РЕН ТВ, "Россия 1" и Первого канала. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на полученные документы.

Кроме того, ЕС может ввести санкции против продукции авиационной и космической индустрии. В список могут попасть авиадвигатели и их запчасти, ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы.

По данным издания, ограничения коснутся и 169 российских организаций, поставляющих товары, которые можно использовать для развития оборонного сектора и сектора безопасности. Документ якобы нацелен на подавление развития российских промышленных возможностей.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести санкции против 200 граждан и организаций РФ и трех банков.

При этом в список персональных ограничений могут попасть предприятия военно-промышленного комплекса, члены Госдумы и Совфеда, министры и другие.



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