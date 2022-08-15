Суд в Москве начал процедуру банкротства российского подразделения "Радио Свобода"

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Арбитражный суд Москвы по заявлению столичной инспекции ФНС России N 7 ввел начальную процедуру банкротства в отношении "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом), сообщает РИА Новости.
Начальная процедура предполагает наблюдение. Суд включил в реестр требований кредиторов долг радиостанции по налогам в размере семи миллионов рублей.
В июне Мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал "Радио Свободу" на 20 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации. Всего было рассмотрено 20 протоколов в отношении радиостанции по статье КоАП РФ "Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ".
В марте Роскомнадзор заблокировал сайт "Радио Свобода" из-за систематических публикаций ложной информации о спецоперации на Украине. В частности, речь идет о материалах, недостоверно раскрывающих способы ведения боевых действий российскими военными, а также предоставляющих ложные сведения о российских потерях и жертвах среди мирного населения Украины.
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