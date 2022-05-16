"Радио Свободе" грозит еще 80 млн руб штрафа за отказ удалить запрещенный контент

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Радиостанции "Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом) грозит еще 80 миллионов рублей штрафа за отказ удалить с сайта запрещенный контент, сообщает ТАСС. Протоколы об административном правонарушении, составленные Роскомнадзором, поступили в 423-й мировой судебный участок.
Всего в суд поступило 20 протоколов в отношении "Радио Свободы", составленных по административной статье "Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ".
В марте Роскомнадзор заблокировал сайт "Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом). Блокировка обусловлена систематической публикацией изданием ложной информации о российской спецоперации на Украине.
В частности, речь идет о материалах, недостоверно раскрывающих способы ведения боевых действий российскими военными, а также предоставляющих ложные сведения о российских потерях и жертвах среди мирного населения Украины.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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