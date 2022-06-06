"Радио Свободу" оштрафовали на 20 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал "Радио Свободу" (признано в России СМИ-иноагентом) на 20 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Тверского суда пояснили, что всего было рассмотрено 20 протоколов в отношении радиостанции по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ"). В частности, речь идет о фейковой информации о специальной военной операции на Украине.

В марте Роскомнадзор заблокировал сайт "Радио Свобода" (признан СМИ-иноагентом). Блокировка обусловлена систематической публикацией изданием ложной информации о российской спецоперации на Украине.

В частности, речь идет о материалах, недостоверно раскрывающих способы ведения боевых действий российскими военными, а также предоставляющих ложные сведения о российских потерях и жертвах среди мирного населения Украины.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.