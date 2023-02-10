Эксперт спрогнозировал цены на нефть в диапазоне 82–85 долларов за баррель

Фото: depositphotos/carloscastilla

При отсутствии форс-мажоров сильных изменений на нефтяном рынке на следующей неделе ожидать не стоит, цены на нефть будут находиться в диапазоне 82–85 долларов за баррель. Своим прогнозом поделился частный инвестор Федор Сидоров.

"В 2023 году прогнозируется, что рынок останется профицитным, а это будет сдерживать рост цен на сырье, которые останутся в рамках 80–90 долларов за баррель", – цитирует эксперта RT.

Сидоров указал на важность для нефтяного рынка данных по статистике ВВП Китая. По словам специалиста, ставка делается на рост потребления в государстве топлива после снятия ограничений по COVID-19. Однако на данный момент нельзя отследить динамику в этой сфере, поделился он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что РФ хочет на добровольной основе сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день в марте.

Он заявил, что сейчас государство в полной мере реализует объем производимой нефти. Снижение добычи связано с отказом РФ продавать нефть странам, которые поддерживают ценовой потолок на топливо. Новак считает, что решение поможет восстановить рыночные отношения.

Ценовой потолок на нефть из России вступил в силу 5 февраля текущего года. Евросоюз ограничил импорт нефтепродуктов из РФ в качестве одного из пунктов антироссийской санкционной политики.

В Евросоюзе сделали исключения из потолка цен на нефтепродукты из России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!