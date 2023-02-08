Эксперт объяснил, почему РФ и Индия не будут конфликтовать на нефтяном рынке

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Утверждения о том, что Индия может составить РФ конкуренцию на нефтяном рынке, являются некорректными. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

"Если российские нефтепродукты пойдут в Индии на внутреннее потребление, то нефтепродукты индийского производства высвободятся для продажи на мировом рынке и их экспорт увеличится. Мы здесь конфликтовать не будем", – пояснил эксперт.

Юшков добавил, что Индия продолжит приобретать российскую нефть, а также начнет закупать нефтепродукты, поскольку перепродавать ресурсы страна не имеет права.

Подобная схема работы, уточнил специалист, является достаточно выгодной для Индии, поскольку государство при закупке нефти получает скидки.

Ранее в СМИ сообщалось, что перед началом действия эмбарго на российскую нефть, ЕС закупил миллионы баррелей топлива. Ежедневный объем закупок ЕС с 1 по 23 января 2023 года составил более 600 тысяч баррелей. Это превышало показатели за аналогичный период прошлого года.



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