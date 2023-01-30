Кабмин утвердил порядок исполнения указа президента РФ об ответе на потолок цен на нефть

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Российское правительство утвердило порядок исполнения указа президента о запрете поставок нефти по контрактам с учетом ценового потолка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление, которое подписано премьером РФ Михаилом Мишустиным 28 января.

"Минэнерго и Минфин РФ до 1 марта должны утвердить порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт", – отмечается в сообщении.

Согласно постановлению, компании-экспортеры должны предоставлять информацию Минэнерго о контрактах и ценах. Кроме того, компаниям необходимо передавать мониторинг неприменения фиксации стоимости до конечного покупателя.

Ранее сообщалось, что российские нефтекомпании начнут следить за тем, чтобы контрагенты при дальнейшей перепродаже нефти не использовали установленный странами Запада потолок цен.

При выявлении нарушений в ходе мониторинга компании должны будут за пять рабочих дней уведомить об этом Федеральную таможенную службу и министерство энергетики.



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