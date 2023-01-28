G7 поддержала ЕС по введению предельной цены на дизель из РФ на уровне 100–110 долларов

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Страны Большой семерки (G7) сообщили Евросоюзу, что не возражают против введения предельной цены на дизель из РФ на уровне в 100-110 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на источник в G7 пишет агентство Bloomberg.

Согласно сведениям источника, в Евросоюзе планировали установить цену в 100 долларов за баррель, тогда как в G7 предложили установить лимит на чуть более высокой отметке. Утверждается, что страны Большой семерки беспокоятся, что слишком низкий потолок цен может вызвать скачок цен на топливо и перебои с его поставками в Европе.

В издании уточняют, что обсуждения данного вопроса еще не завершены. Участники обсуждения, согласно материалам статьи, надеются, что придут к соглашению в начале февраля.

Ранее США и союзные страны договорились ввести два отдельных ценовых потолка на российские нефтепродукты в зависимости от их категории. Один потолок собираются ввести для дизельного топлива или бензина, а второй – для таких продуктов, как мазут.

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