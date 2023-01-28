ЕС закупил миллионы баррелей российской нефти перед началом действия эмбарго – СМИ

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Перед началом действия эмбарго на нефть европейские компании закупили несколько миллионов баррелей российского топлива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков.

По данным Vortexa, ежедневный объем закупок ЕС с 1 по 23 января 2023 года составил более 600 тысяч баррелей. Это превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Сейчас морские судна с российской нефтью следуют в Евросоюз. Они должны прибыть к месту до 5 февраля, поскольку именно с этой даты начнет действовать эмбарго на ввоз российской нефти в страны ЕС. Однако, по данным издания, одно судно в течение трех недель находится у берегов Испании.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец объяснил, что действие эмбарго не повлияет на цены на бензин внутри России. Рост цен на топливо в стране будет устанавливаться в соответствии с инфляцией.



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