"Мой район. Обратная связь": специалисты отремонтируют здание XIX века на Покровке

В центре Москвы приведут в порядок дом, возведенный в стиле классицизм. Он находится по адресу улица Покровка, дом № 34. Это здание построили в XIX веке.

Специалисты фонда капитального ремонта бережно восстановят эту архитектурную жемчужину столицы. В порядок приведут крышу, подъезд и подвальное помещение. Особое внимание уделят фасаду старинного дома. Сперва мастера восстановят кирпичную кладку, затем стены обработают антисептическим раствором, после этого специалисты обновят штукатурный слой дома и окрасят стены.

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