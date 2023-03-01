В Москве начали устанавливать светофоры с сигналом "белый пешеход"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве начали действовать новые светофоры с сигналом "белый пешеход", который разрешает одновременное движение пешеходов и машин, поворачивающих направо. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Технология тестировалась в Москве с 2020 года. Такие светофоры установлены в 147 местах на перекрестках города", – рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Руководитель Дептранса столицы отметил, что применение "белого пешехода" не повлияло на безопасность жителей города и положительно сказалось на пропускной способности улиц – этот показатель вырос до 30%. Кроме того, на 40% сократилось время ожидания для пешеходов и велосипедистов.

Белая секция светофоров стала нововведением, которое закреплено в обновленных правилах дорожного движения. Измененный регламент действует с 1 марта 2023 года.

По новым правилам, в частности, корректируется порядок проезда на перекрестках с круговым движением.

Уточняется, что по ним автомобилист сможет понять, по главной или по второстепенной дороге он двигается. Соответственно, приоритет проезда на перекрестке отдается тем, кто едет по главной дороге.

Правила проезда перекрестков с круговым движением изменились в России с 1 марта

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