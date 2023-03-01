Автоэксперт отметил нюансы изменений в ПДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный эксперт национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин предупредил о важности новых изменений в правила дорожного движения и призвал заранее ознакомиться с ними, сообщает "Радио 1".

"Я советую всем автомобилистам внимательно изучить список нововведений, потому что там есть такие нюансы, с которыми могут сталкиваться водители ежедневно, например изменение в ПДД по круговому движению", – заявил эксперт.

Лыткин посоветовал обратить внимание на спорный момент новых правил в части парковки. Подразумевается, что платные места будут указаны синим знаком, а бесплатные – белым. Однако на внедрение этой нормы потребуется время, поэтому водителям советуют избегать мест, в которых они не уверены.

Также специалист напомнил о внесении средств индивидуальной мобильности, а именно электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и моноколес, в правила дорожного движения. При езде на таких средствах нужно учитывать существующие дорожные знаки.

Ранее на портале правовой информации было опубликовано постановление, согласно которому в РФ вступают в силу изменения в правила дорожного движения. Одно из положений регулирует порядок движения на перекрестках с круговым движением.



Новые правила движения на круговых перекрестках начали действовать в России с 1 марта

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