Автоэксперт оценил идею конфискации автомобилей злостных нарушителей на нужды СВО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал предложение о конфискации автомобилей злостных нарушителей ПДД на нужды армии, сообщает RT.

По его мнению, потребности СВО следует обеспечивать не таким способом. Он подчеркнул, что там нужны специально подготовленные машины повышенной проходимости.

Кадаков отметил, что на данный момент в РФ нет механизма конфискации автомобилей в связи с нарушением ПДД.

"У нас предусмотрена конфискация автомобилей, но за уголовные преступления или соучастие в них. И даже если предположить, что кто-то захочет его создать, в принципе непонятно, за какие нарушения можно конфисковывать автомобиль, а за какие нельзя", – пояснил эксперт.

Он также отметил, что в течение нескольких лет предлагал конфисковывать автомобили у тех, кто ездит в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по его словам, даже в этом случае есть множество "но".

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил создать механизм конфискации автомобилей у лиц, игнорирующих правила безопасности на дорогах. Парламентарий обратился с соответствующей просьбой к главе ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову. Он напомнил, что в ЛДПР не раз поднимали вопрос о конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих ПДД и фактически полностью игнорирующих их.

При этом, как он заметил, сегодня для выполнения поставленных целей в рамках СВО на Украине есть потребность в автомобилях с высокими техническими характеристиками и повышенной проходимостью.

Депутат подчеркнул, что такие автомобили следует передавать в министерство обороны РФ в одностороннем порядке без компенсационных выплат.

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