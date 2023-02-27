08:18Общество
В ГД предложили конфисковывать автомобили злостных нарушителей на нужды армии
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать механизм конфискации автомобилей у лиц, игнорирующих правила безопасности на дорогах, сообщает RT.
Парламентарий обратился с соответствующей просьбой к главе ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову. Он напомнил, что в ЛДПР не раз поднимали вопрос о конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих ПДД и фактически полностью игнорирующих их.
При этом, как он заметил, сегодня для выполнения поставленных целей в рамках СВО на Украине есть потребность в автомобилях с высокими техническими характеристиками и повышенной проходимостью.
Депутат подчеркнул, что такие автомобили следует передавать в министерство обороны РФ в одностороннем порядке без компенсационных выплат.
Ранее сообщалось, что Минтранс и ГИБДД рассмотрят введение нового ГОСТа по безопасности пешеходов. При подготовке стандартов исследователи изучили российский и зарубежный опыт.
В частности, документом предлагается приподнять перекрестки над проезжей частью, сократить число полос для движения.
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