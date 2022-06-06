"Торги Москвы": покупка парковочных мест

Городские торги помогают решить многие проблемы москвичей. Например, можно решить проблему с парковкой автомобиля. Прежде всего, многие машиноместа можно купить со скидкой в 40% от рыночной цены по так называемому "преимущественному праву".

Для этого достаточно просто владеть квартирой в доме, где расположен этот самый паркинг, или арендовать там жилье по договору социального найма. Тут принцип простой. Кто первый подал заявку, тот и заключает договор купли-продажи.

Во сколько обойдется личная стоянка? И как добиться скидки в 80%? Об этом – в программе "Торги Москвы".