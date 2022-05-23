"Торги Москвы": продажа нежилых помещений на первых этажах

Москва выставляет на аукцион нежилые помещения на первых этажах – это всегда одни из самых востребованных лотов. Такие объекты идеальны для открытия магазинов или салонов красоты, а значит приносят неплохую прибыль.

О том, как выбрать лучшую площадку и не переплатить, – в программе "Торги Москвы".