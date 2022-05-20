"Весна": российские отели

В 2022 году путешествовать внутри страны будут 61,2 миллиона человек. Это почти на 10% больше, чем в прошлом году.

Способны ли российские гостиницы принять всех желающих? Будут ли строиться новые отели и насколько они будут доступны? Почему власти решили развивать модульные отели и что это такое? И какие еще варианты размещения будут у российских туристов в этом году?

Об этом – в программе "Весна".