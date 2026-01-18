Прокуратура проводит проверку по факту аварии на подстанции и теплосети в Чехове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Авария произошла на подстанции и теплосети в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Ранее глава муниципального округа Михаил Собакин заявлял в своем телеграм-канале, что параметры на котельной № 2 по горячему водоснабжению и отоплению были снижены по десяткам адресов. В результате жители 101 жилых дома и медучреждения остались без воды и тепла.

В связи с этим специалисты проводили работы по определению место утечки на теплосети. Спустя время подача отопления была восстановлена в 65 домах и на объектах здравоохранения.

"Только что закончились работы на трассе от ЦТП-8. Сейчас начинаем заполнение системы. Совсем скоро жители домов на улице Береговой и Дружбы, дом 1, почувствуют тепло в своих квартирах", – заявил Собакин.

Кроме того, отопление возобновлено в больницах и социальных объектах. Однако глава муниципального округа добавил, что без тепла остается еще 31 дом. При этом специалисты продолжают обход зданий для их развоздушивания.

По словам Собакина, работы будут проводиться до полного устранения проблем. Для этого также привлечены техники из соседних округов. Они помогают устранять еще две утечки на теплосетях от ЦТП-6. Там задействовано свыше 15 рабочих и 6 единиц техники.

Прокуратура проводит проверку, в рамках которой даст оценку действиям ресурсоснабжающей и управляющих организаций, в том числе по содержанию и эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства, эффективности проводимого ремонта и целевого расходования выделенных средств.

Кроме того, на контроль взяты сроки восстановления подачи тепла и горячей воды, а также законность начисления платы за коммунальные услуги в период их ненадлежащего предоставления. Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину также доложат о ходе расследования дела, возбужденного по факту халатности.

Ранее жители 280 многоквартирных домов в Бердянске Запорожской области остались без теплоснабжения из-за вывода из строя системы энергоснабжения и остановки котельных. Для восстановительных работ были задействованы круглосуточном режиме четыре аварийные бригады.

