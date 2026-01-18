Форма поиска по сайту

Новости

Новости

18 января, 18:14

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после падения наледи на коляску с ребенком в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения наледи на девушку с коляской на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел около жилого комплекса на 2-м Грайвороновском проезде. В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина стал очевидцем падения наледи на коляску, где был ребенок. Предварительно, малыш не пострадал.

Прокуратура Москвы сообщила, что устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Уточнялось, что управлением многоквартирными домами в ЖК занимается частная управляющая компания.

Следователи также устанавливают сотрудников частной управляющей компании и лиц, ответственных за уборку наледи с крыши дома. В управляющей компании, обслуживающей дом, в свою очередь, рассказали Агентству "Москва", что образование наледи на кровле жилого комплекса исключено.

"Вероятно, что кто-то из жителей решил расчистить снег на подоконнике своего окна и скинул снег вниз", – рассказали в управляющей компании.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС муниципального уровня после того, как там погибли два человека из-за схода снега с крыш. Уточнялось, что режим ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства для расчистки крыш, дорог и дворов.

происшествияпогодагород

