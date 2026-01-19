RTVE: семь человек погибли при сходе скоростных поездов в Испании

Фото: телеграм-канал SHOT

Количество погибших в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова увеличилось как минимум до семи человек. Об этом сообщает издание RTVE со ссылкой на источники.

Кроме того, по меньшей мере 25 человек получили тяжелые ранения. Другие подробности случившегося уточняются.

Два скоростных поезда, следовавших по маршрутам Малага – Мадрид и Мадрид – Уэльва, сошли с рельсов в провинции Кордова 18 января. Изначально сообщалось о пяти погибших.

На месте происшествия работают пожарные и медики. Движение высокоскоростных поездов по линии Мадрид – Андалусия временно приостановлено.