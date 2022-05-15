Отели на Кубани начали снижать цены, чтобы спасти курортный сезон. Майские праздники закончились, а аэропорты по-прежнему закрыты. Поэтому спрос на отдых невысокий.

По данным турагентств, скидки сейчас достигают 30%. Правда, в основном это касается гостиниц "три звезды". При этом отели четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.