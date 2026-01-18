Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженным силам (ВС) РФ осталось приблизительно 30 километров до Славянска, в своем телеграм-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Славянское, краснолиманское направление, скажем так. После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску", – отметил он.

Он добавил, что Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Приволье, которое расположено в 19 километрах от Славянска. Он находится на дороге, соединяющей Артемовск и Славянск. Таким образом оказалась практически перекрыта логистика противника, уточнил Пушилин.

Вместе с тем группировка войск "Восток" продолжает продвижение и укрепляет буферную зону на территории Днепропетровской области, подчеркнул глава ДНР.

Ранее российские войска поразили предприятия по сборке беспилотников, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, работающих в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, они нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.

Вместе с тем за прошедшие сутки потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 210 человек. В зоне ответственности группировки войск "Север" украинские войска лишились более 175 бойцов, а в зоне "Запад" – до 200.