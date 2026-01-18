Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 20:39

Политика

Пушилин заявил, что ВС РФ осталось около 30 км до Славянска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженным силам (ВС) РФ осталось приблизительно 30 километров до Славянска, в своем телеграм-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Славянское, краснолиманское направление, скажем так. После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску", – отметил он.

Он добавил, что Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Приволье, которое расположено в 19 километрах от Славянска. Он находится на дороге, соединяющей Артемовск и Славянск. Таким образом оказалась практически перекрыта логистика противника, уточнил Пушилин.

Вместе с тем группировка войск "Восток" продолжает продвижение и укрепляет буферную зону на территории Днепропетровской области, подчеркнул глава ДНР.

Ранее российские войска поразили предприятия по сборке беспилотников, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, работающих в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, они нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.

Вместе с тем за прошедшие сутки потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 210 человек. В зоне ответственности группировки войск "Север" украинские войска лишились более 175 бойцов, а в зоне "Запад" – до 200.

ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО

Читайте также


политика

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика