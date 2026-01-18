Подростки в Майкопе избили школьницу по дороге домой

Фото: телеграм-канал Baza

Подростки в Майкопе избили школьницу, которая шла домой с дополнительных занятий, сообщили в прокуратуре республики Адыгея.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 15 января. По факту случившегося орган полиции проводит процессуальную проверку, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой Майкопа. Вместе с тем будет дана оценка работе органов субъектов профилактики.

Как РИА Новости сообщили в МВД России по республике Адыгея, пострадавшую девочку госпитализировали. Уточнялось, что участники конфликта установлены. Их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали перелом и сотрясение у 13-летнего подростка, которого избил мужчина во время катания на горке Уктус в Екатеринбурге. Уточнялось, что прокуратура по факту случившегося организовала проверку. Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.