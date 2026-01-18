Вяльбе заявила, что FIS больше не выдаст нейтральный статус российским лыжникам

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) прекратила выдачу нейтрального статуса российским лыжникам, сообщила президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

"Все те, кто получил нейтральный статус, уже выступают. Больше уже никто не получит. Я это не обсуждаю", – сказала Вяльбе.

Ранее сообщалось, что FIS предоставила нейтральный статус фристайлистам Никите Андрееву, Никите Новицкому и Светлане Ивановой, сноубордисту Илье Хуртину и прыгуну на лыжах с трамплина Илье Манько. Кроме того, нейтральный статус выдали тренерам по фристайлу Николаю Шимбуеву и Юрию Зукалю.

До этого нейтральный статус получили прыгуны на лыжах с трамплина Михаил Назаров и Данил Садреев, а также члены вспомогательного персонала Данил Акимов, Андрей и Роман Догадкины, Роман Галузин, Игорь Качаков и Анастасия Тихонова.