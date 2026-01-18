Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 19:21

Спорт

Вяльбе заявила, что FIS больше не выдаст нейтральный статус российским лыжникам

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) прекратила выдачу нейтрального статуса российским лыжникам, сообщила президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

"Все те, кто получил нейтральный статус, уже выступают. Больше уже никто не получит. Я это не обсуждаю", – сказала Вяльбе.

Ранее сообщалось, что FIS предоставила нейтральный статус фристайлистам Никите Андрееву, Никите Новицкому и Светлане Ивановой, сноубордисту Илье Хуртину и прыгуну на лыжах с трамплина Илье Манько. Кроме того, нейтральный статус выдали тренерам по фристайлу Николаю Шимбуеву и Юрию Зукалю.

До этого нейтральный статус получили прыгуны на лыжах с трамплина Михаил Назаров и Данил Садреев, а также члены вспомогательного персонала Данил Акимов, Андрей и Роман Догадкины, Роман Галузин, Игорь Качаков и Анастасия Тихонова.

Лыжник Большунов одержал первую победу на этапе Кубка России

Читайте также


спорт

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика