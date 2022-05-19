"Весна": уход компании McDonald's из РФ

McDonald's объявил, что окончательно уходит с российского рынка и начал продажу бизнеса в стране.

Но уходит ли? Готовы ли отечественные сети воспользоваться ситуацией и отхватить долю рынка у конкурента? И какие изменения идут на рынке общепита?

Об этом – в программе "Весна".

