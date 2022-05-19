Российские переработчики ткани заявили о нехватке сырья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские переработчики ткани столкнулись с нехваткой сырья из-за прекращения импорта из Европы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Гендиректор "Лаут Ресайклинг" Евгений Садовский, чья компания занимает около 40% рынка, рассказал, что 73% от общего объема поставок составлял импорт. Директор по производству компании "Т-текстиль" Александр Завгородний отметил, что вторичный текстиль в России подорожал втрое.

Помимо этого, на внутреннем рынке упал и сбор вторичного текстиля. В 2021 году на сеть H&M пришлось 12% полученной в РФ ветоши.

Пятый пакет санкций ЕС против России запретил проезд российского и белорусского транспорта по территории Евросоюза, поэтому разработчикам стало невыгодно завозить импортное сырье. Завгородний пояснил, что доставка сырья из Европы подорожала в семь-восемь раз, из-за чего компания потеряла 70% необходимого объема. Однако, отметил руководитель производства компании "Лидер – Текс" Игорь Касаткин, даже с такими ценами найти перевозчика и получить необходимую ветошь сложно. По его словам, филиал в Калининграде полностью лишился поставок из-за границы.

Большая часть вторичного сырья попадает на свалку, после чего ее невозможно переработать. Для работы производства необходима специально собранная старая одежда с высоким содержанием хлопка, срезанными кнопками, заклепками, молниями и блестками.

Глава "Российского экологического оператора" Денис Буцаев рассказал, что для решения проблемы необходимо увеличить объемы сбора текстиля внутри страны, создать масштабную систему сбора старой одежды. Он подчеркнул, что для реализации последней инициативы нужно увеличить действующую ставку экологического сбора более чем в два раза.

Однако руководитель фонда "Второе дыхание" Дарья Алексеева выразила мнение, что одни только субсидии не помогут в решении проблемы, так как россияне не привыкли сдавать старую одежду. По ее словам, для изменения сознания понадобится много времени.

Ранее основательница и дизайнер собственного одноименного бренда одежды Виктория Куксина рассказала, что большинство российских брендов одежды перейдут с европейских материалов на турецкие и китайские ткани. Она отметила, что из-за курса валют ткани вырастут в цене, а это скажется на финальной стоимости изделия.

