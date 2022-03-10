Производство текстильных изделий в столице выросло в 2,4 раза в 2021 году

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В 2021 году производство текстильных изделий в столице выросло в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что за прошлый год объем товаров, отгруженных московскими предприятиями легкой промышленности, составил 103 миллиарда рублей, что на 40,5% больше, чем в 2020 году, и на 54% превышает показатели 2019 года.

По его словам, в городе работает более 180 предприятий легкой промышленности. В их чисто входят производители одежды, кожаной продукции, текстильных и других изделий.

Ранее сообщалось, что объем производства лекарственных средств и материалов для медицинских целей в 2021 году увеличился на 67,7% по сравнению с 2020 годом. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, объем отгруженных предприятиями товаров за 2021 год составил 345,2 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году.