Владимир Ефимов: объем выпущенной в Москве текстильной продукции вырос более чем на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За первые два месяца 2022 года объем выпущенного текстиля в Москве вырос на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве постоянно растет производство практически во всех категориях.

"Объем отгруженных товаров за два месяца составил 14,7 миллиарда рублей, этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос на 14%", – подчеркнул Ефимов.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что предприятия легкой промышленности Москвы выпускают товары и материалы, которые востребованы в России. Он рассказал, что фабрики выпустили более 125 000 пар обуви, около 40 000 комплектов спецодежды и 110 000 квадратных метров нетканых материалов.

В настоящее время в Москве работают 211 предприятий легкой промышленности, из которых 13 – фабрики. В общей сложности там трудоустроены около 18 700 человек.

Ранее сообщалось, что в 2021 году производство текстильных изделий в столице выросло в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом. Ефимов уточнил, что за прошлый год объем товаров, отгруженных московскими предприятиями легкой промышленности, составил 103 миллиарда рублей, что на 40,5% больше, чем в 2020 году, и на 54% превышает показатели 2019 года.

