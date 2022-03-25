Налоговые поступления от предприятий легкой промышленности Москвы выросли на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Предприятия легкой промышленности перечислили в консолидированный бюджет Москвы более 6 миллиардов рублей по итогам 2021 года, что на 23,6% больше, чем в 2020 году, и на 36,1% больше, чем в 2019. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"На долю предприятий легкой промышленности приходится около четырех процентов налоговых поступлений от обрабатывающих производств Москвы. Лидером по размеру перечисленных налогов стали производители одежды – их вклад в бюджет составил более 3,7 миллиарда рублей, или 62 процента", – рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, на втором месте по размеру отчислений оказались производители текстильных изделий. Они перечислили около 1,6 миллиарда рублей (26% от всех отчислений). Кроме того, в тройку лидеров вошли производители обуви. От них в бюджет поступило около 570 миллионов рублей (9%).
В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что легкая промышленность является отраслью, продемонстрировавшей уверенный рост поступлений в бюджет как в 2020 году, так и в 2021. Так, по итогам прошлого года предприятия легкой промышленности перечислили в бюджет Москвы 1,8 миллиарда рублей налога на прибыль, что на 20,9% больше, чем в 2020 году, а также на 55,4% больше показателей 2019 года. Между тем налог на доходы физических лиц (НДФЛ) был перечислен в бюджет в объеме 2,2 миллиарда рублей. Это на 17,4% больше, чем в 2020 году, и на 21,6% больше, чем в 2019.
По словам Прутова, наибольшую динамику продемонстрировали отчисления от предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы. Среди них большую долю составляют субъекты малого и среднего предпринимательства. За год поступления от специальных налоговых режимов составили 1,5 миллиарда рублей, что на 49,1% больше показателя 2020 года, а также на 70,6% больше результатов 2019.
Ранее сообщалось, что в 2021 году налоговые поступления от предприятий химической промышленности в Москве выросли на 36,9% и составили 12,4 миллиарда рублей. При этом на налоги от применения специальных налоговых режимов пришлось порядка 300 миллионов рублей.
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