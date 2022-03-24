В Москве сократили перечень объектов, облагаемых налогом от кадастра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

134 объекта в Москве исключили из перечня объектов, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Суммарная площадь этих объектов составляет 349 тысяч квадратных метров. Как объяснил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, теперь их владельцы будут платить налог на имущество организаций от среднегодовой стоимости, которая ниже кадастровой.

Большинство объектов, а именно 125, исключили из-за уточнения сведений о них. По новой информации оказалось, что они не соответствуют критериям соответствующего перечня. Остальные объекты исключили после обращения собственников и проведения соответствующей проверки.

Перечень объектов нежилой недвижимости, по которым налог на имущество в 2022 году должен рассчитываться по кадастровой стоимости, утвердили в ноябре 2021 года. В список вошли объекты общепита и бытового обслуживания, торговые и офисные помещения – всего около 37,5 тысячи объектов общей площадью 96,7 миллиона квадратных метров.

