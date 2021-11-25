Кадастровая стоимость жилья в Москве вырастет с 2021 года на 21%

12:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Государственную кадастровую оценку (ГКО) провели в Москве в отношении семи миллионов объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества.
Кадастровая оценка проводится каждые два года, согласно федеральному закону № 237, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. С 2020 года эта процедура была перенесена на 2021-й.
"По итогам ГКО с 1 января 2022 года вырастет кадастровая стоимость жилой недвижимости – в среднем на 21%. Это связано с резким ростом цен на квартиры, который в 2020 году составил около 40%", – рассказал эксперт.
В Москве кадастровая стоимость недвижимости определяется на основе оценки ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования". Для этого изучаются сведения по состоянию на 1 января 2021 года.
По словам генерального директора организации Дмитрия Ковалева, кадастровая стоимость формируется из таких факторов, как год постройки, материал, удаленность от транспортных узлов, а также расположение в городе и другие показатели.
На данный момент итоговые результаты кадастровой оценки утверждены департаментом городского имущества и опубликованы на портале mos.ru. Впоследствии они будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Ранее в ноябре Госинспекция по недвижимости составила перечень зданий и помещений, владельцы которых должны платить налог по кадастровой стоимости. К ним относятся здания и сооружения, в которых более 20% площади используется для объектов торговли, общепита и бытового обслуживания, а также офисов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: