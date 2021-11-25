Кадастровая стоимость жилья в Москве вырастет с 2021 года на 21%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Государственную кадастровую оценку (ГКО) провели в Москве в отношении семи миллионов объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества.

Кадастровая оценка проводится каждые два года, согласно федеральному закону № 237, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. С 2020 года эта процедура была перенесена на 2021-й.

"По итогам ГКО с 1 января 2022 года вырастет кадастровая стоимость жилой недвижимости – в среднем на 21%. Это связано с резким ростом цен на квартиры, который в 2020 году составил около 40%", – рассказал эксперт.

В Москве кадастровая стоимость недвижимости определяется на основе оценки ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования". Для этого изучаются сведения по состоянию на 1 января 2021 года.

По словам генерального директора организации Дмитрия Ковалева, кадастровая стоимость формируется из таких факторов, как год постройки, материал, удаленность от транспортных узлов, а также расположение в городе и другие показатели.

На данный момент итоговые результаты кадастровой оценки утверждены департаментом городского имущества и опубликованы на портале mos.ru. Впоследствии они будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Ранее в ноябре Госинспекция по недвижимости составила перечень зданий и помещений, владельцы которых должны платить налог по кадастровой стоимости. К ним относятся здания и сооружения, в которых более 20% площади используется для объектов торговли, общепита и бытового обслуживания, а также офисов.