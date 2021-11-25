С 2022 года в России установят новые сроки уплаты налога на имущество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве, как и в других регионах РФ, с 2022 года вводятся новые сроки уплаты налога на имущество. Соответствующие изменения столичный парламент внес в закон "О налоге на имущество организаций", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что это необходимо для приведения процедуры в соответствие с Налоговым кодексом РФ.
"Так, организации должны будут уплатить налог на имущество не позднее 1 марта года, следующего за налоговым периодом. Авансовые платежи необходимо будет уплатить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом", – объяснил глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
В то же время упрощается получение льготы по налогу на имущество по кадастровой стоимости. Со следующего года налогоплательщики смогут пользоваться ей в течение всех месяцев, когда имеют на это право: раньше льготу можно было получить только со следующего квартала после выполнения всех необходимых условий.
Кроме того, изменения были внесены и в закон Москвы "О транспортном налоге". С 2022 года организации смогут получить соответствующую льготу в беззаявительном порядке: подобное уже применяется в отношении физических лиц с 2020 года.
Ранее Госинспекция по недвижимости составила перечень зданий и помещений, владельцы которых должны платить налог, исчисляемый от кадастровой стоимости. Уточнялось, что точный список будет сформирован до 30 ноября, в него войдут здания и сооружения, в которых для размещения объектов торговли офисов, общепита и бытового обслуживания используется более 20% площади.
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