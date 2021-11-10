Названы столичные объекты недвижимости, облагаемые налогом по кадастровой стоимости

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Госинспекция по недвижимости составила перечень зданий и помещений, владельцы которых должны платить налог, исчисляемый от кадастровой стоимости. Об этом рассказал начальник ведомства Владислав Овчинский.

По его словам, для определения вида фактического использования объектов недвижимости, находящихся в собственности физических и юридических лиц, с начала года было проведено 8,6 тысячи соответствующих мероприятий.

"В прошлом году в перечень объектов, налог для которых исчисляется от кадастровой стоимости, было включено 6 576 объектов общей площадью 19 миллионов квадратных метров", – пояснил Овчинский.

Уточняется, что точный список будет сформирован до 30 ноября. В него войдут здания и сооружения, в которых для размещения объектов торговли офисов, общепита и бытового обслуживания используется более 20% площади.

Данный список публикуется заранее, чтобы проинформировать владельцев о соответствии принадлежащей им недвижимости критериям налогообложения от кадастровой стоимости. Так они смоут скорректировать эти сведения, если они неактуальны. С перечнем можно ознакомиться на портале mos.ru.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве с начала текущего года ввели в эксплуатацию свыше 11 миллионов квадратных метров недвижимости.