Бочкарев: годовой план по вводу недвижимости в Москве уже перевыполнен более чем на треть

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве с начала текущего года ввели в эксплуатацию свыше 11 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости: с начала года в городе введено в эксплуатацию порядка 11,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Таким образом, годовой план уже перевыполнен более чем на треть", – рассказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что также сначала года удалось превысить итоговый показатель прошлого года, когда общий объем ввода составил 10,8 миллиона квадратных метров недвижимости.

"Кроме того, почти наполовину перевыполнен план по вводу жилья: всего с начала года в столице введено более 5,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, что уже близко к абсолютному рекорду столицы", – добавил заммэра.

Ранее Бочкарев рассказал, что более двух миллионов квадратных метров жилья построили в районе станций "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" после их открытия в 2019 году в составе Сокольнической линии метро.

Это поспособствовало развитию поселений Московского, Сосенского и поселка Коммунарка в ТиНАО. Помимо жилых зданий, было построено 16 социальных объектов, в частности 9 детских садов, 6 школ и один объект здравоохранения.

