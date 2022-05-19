СМИ назвали кандидатов на покупку российского бизнеса McDonald’s

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Российский бизнес сети быстрого питания McDonald’s может купить один из крупнейших франчайзи. О сделке могут объявить уже 19 мая, сообщает The Bell со ссылкой на три источника.

Возможными покупателями могут стать компания СПП, принадлежащая казахскому миллиардеру, родственнику экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрату Боранбаеву, или компания "ГиД" нефтяника Александра Говора.

Помимо этих франчайзи, в России работает и ООО "Развитие Рост", их кафе можно найти на вокзалах и в аэропортах в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, по информации источника в "Росинтере", компания не планирует заниматься развитием российского бизнеса McDonald’s.

В начале марта сообщалось о временном закрытии всех 850 ресторанов сети McDonald's, располагающихся в России. Всем сотрудникам обещали сохранить зарплату. Спустя два месяца – 16 мая – McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы.

Позднее стало известно, что McDonald's возобновит работу в России под новым брендом в середине июня. Новый владелец рассчитывает сохранить коллектив, сеть ресторанов и меню.

