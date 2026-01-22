Путин продлил пилотный проект по переходу РФ на новую систему высшего образования

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Пилотный проект по переходу РФ на новую систему высшего образования продлен до 2030 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Первоначально реализация проекта была запланирована в период с 2023/24 по 2025/26 учебные годы. Однако теперь его сроки перенесены до 2029/30 учебного года.

С мая 2023 года новую модель тестируют шесть университетов в пилотном режиме, среди которых Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет и другие.

Нововведения включают разделение на базовое и специализированное высшее образование, а также включение аспирантуры в отдельный вид профессионального образования, нацеленный на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.