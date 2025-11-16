Минобрнауки назвало сроки обучения по новой системе высшего образования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования определит время, которое необходимо для подготовки по специальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.

"В новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году, срок обучения не будет единым", – говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, для инженеров, врачей и учителей срок обучения составит 5 лет. Для сферы туризма и индустрии гостеприимства предполагаются четырехлетние программы, а для более сложных и наукоемких направлений – шестилетние.

По словам замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева, для направлений "Востоковедение" и "Африканистика" сроки обучения могут вырасти из-за особой сложности и большого объема материала.

"Вариативность сроков получения высшего образования позволит найти баланс между запросами экономики, стандартами качественного фундаментального образования и интересами самих студентов", – добавило ведомство.

С мая 2023 года новую модель уже тестируют шесть университетов в пилотном режиме, среди которых Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет и другие.

Нововведения включают разделение на базовое и специализированное высшее образование, а также включение аспирантуры в отдельный вид профессионального образования, нацеленный на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

