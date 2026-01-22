Путин заявил, что армия РФ должна оснащаться умной техникой на базе отечественных решений

Фото: kremlin.ru

Российскую армию необходимо оснащать умной техникой на базе отечественных решений. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по развитию интегральной экономики.

"Все современные и тем более перспективные виды вооружений становятся все более требовательны к эффективности электронной компонентной базы", – подчеркнул президент.

Глава государства обратил внимание, что все ведущие страны мира, включая США, Китай и страны Евросоюза, стремятся к укреплению суверенитета в производственной цепочке электроники.

Ранее Путин заявил о необходимости привлекать к работе с гражданскими БПЛА ветеранов СВО. По его словам, их знания должны быть востребованы в мирной жизни, "на передовой технологического прогресса". Он добавил, что также следует принять технологические меры, необходимые для скорейшего введения сквозной идентификации беспилотных систем во всех сферах, а также их мониторинга в реальном времени.

