Путин поручил привлечь ветеранов СВО к работе с гражданскими дронами

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Ветеранов СВО нужно привлекать к работе с гражданскими БПЛА. Соответствующее поручение дал Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем.

По словам президента, опыт, знания и навыки российских военных, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно уничтожали вражескую технику, должны быть востребованы в мирной жизни, "на передовой технологического прогресса".

Путин попросил правительство вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов спецоперации и бойцов, получивших ранения, к разработке, производству и эксплуатации автономных систем.

Кроме того, отметил российский лидер, следует принять технологические меры, необходимые для скорейшего введения сквозной идентификации беспилотных систем во всех сферах, а также их мониторинга в реальном времени.

Россия стала безусловным лидером в области БПЛА, подчеркивал ранее глава государства. Он уточнил, что по количеству дронов ВС РФ превосходят противника практически на всех участках фронта. Государство продолжит поддерживать "кулибиных", разрабатывающих беспилотники для передовой, указывал Путин.