Войска беспилотных систем появились в Вооруженных силах России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Вооруженных силах России сформированы войска беспилотных систем, заявил замначальника данного подразделения, полковник Сергей Иштуганов в интервью военкору Александру Коцу, сообщает сайт "Комсомольской правды".

К настоящему моменту была определена структура нового рода войск, назначен начальник, а также созданы органы военного управления на всех уровнях. Также образованы штатные полки и другие подразделения.

"Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск", – добавил Иштуганов.

В конце августа Минобороны объявило о создании центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем в группировке "Центр".

В задачи входят разработка и модернизация БПЛА и наземных робототехнических комплексов с учетом опыта специальной военной операции (СВО) на Украине. Также организация проводит обучение операторов и создает системы для сброса различных инженерных боеприпасов.