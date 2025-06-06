Путин назвал российские беспилотники самыми передовыми в мире

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Российские беспилотные летательные аппараты в некоторых сегментах являются самыми передовыми в мире, заявил Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам президента, системы, разработанные в России, превосходят все иностранные варианты и копируются другими странами. При этом за последнее время инженеры и конструкторы добились заметного прогресса в области БПЛА.

"Отечественные прототипы и серийные образцы беспилотников были недавно представлены на выставке в Москве. С ними в том числе знакомились и зарубежные лидеры, посетившие Россию в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", – подчеркнул Путин.

Как отмечал президент ранее, за 2024 год российские силы получили более 1,5 миллионов беспилотников разных типов, свыше 400 тысяч единиц бронетанковой техники, 180 боевых самолетов и вертолетов.

Кроме того, Россия добилась серьезных успехов в трех направлениях – использовании искусственного интеллекта в военной технике, БПЛА и оружии направленной энергии, считают СМИ. Журналисты отметили, что российским БПЛА нет равных в мире.