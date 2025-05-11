Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 14:44

Технологии
Главная / Новости /

National Interest: РФ достигла значительных успехов в ИИ, БПЛА и энергетическом оружии

РФ достигла значительных успехов в ИИ, БПЛА и энергетическом оружии – СМИ

Фото: 123RF/bumbledee

России удалось добиться серьезных успехов в трех направлениях – использование искусственного интеллекта в военной технике, БПЛА и оружие направленной энергии. Об этом сообщает издание National Interest.

"Россия продолжает доказывать миру, что она на самом деле является могущественной страной с передовой и самодостаточной армией. В рамках масштабной стратегии перевооружения страны президент Владимир Путин распорядился внести значительные изменения в приоритеты оборонного производства России", – говорится в публикации.

В статье также отмечается, что сегодня российским БПЛА нет равных в мире. Кроме того, технологические успехи позволили России идти в ногу с Соединенными Штатами и Китаем, а в некоторых военных областях даже превосходить их.

Ранее Путин заявлял, что Россия должна пользоваться преимуществами искусственного интеллекта (ИИ) на поле боя. По словам президента, нужно активизировать выпуск защищенных отечественных программных продуктов и разработок в области ИИ для их дальнейшего применения в комплексных автоматизированных системах военного управления

До этого президент назвал искусственный интеллект важнейшим инструментом развития и одним из главных приоритетов в экономике. По словам главы государства, запретить ИИ невозможно. Он призвал развивать собственный, суверенный искусственный интеллект, а также добавил, что во многих странах его использование регулируется.

Читайте также


технологии

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика