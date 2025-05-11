National Interest: РФ достигла значительных успехов в ИИ, БПЛА и энергетическом оружии

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России удалось добиться серьезных успехов в трех направлениях – использование искусственного интеллекта в военной технике, БПЛА и оружие направленной энергии. Об этом сообщает издание National Interest.

"Россия продолжает доказывать миру, что она на самом деле является могущественной страной с передовой и самодостаточной армией. В рамках масштабной стратегии перевооружения страны президент Владимир Путин распорядился внести значительные изменения в приоритеты оборонного производства России", – говорится в публикации.

В статье также отмечается, что сегодня российским БПЛА нет равных в мире. Кроме того, технологические успехи позволили России идти в ногу с Соединенными Штатами и Китаем, а в некоторых военных областях даже превосходить их.

Ранее Путин заявлял, что Россия должна пользоваться преимуществами искусственного интеллекта (ИИ) на поле боя. По словам президента, нужно активизировать выпуск защищенных отечественных программных продуктов и разработок в области ИИ для их дальнейшего применения в комплексных автоматизированных системах военного управления

До этого президент назвал искусственный интеллект важнейшим инструментом развития и одним из главных приоритетов в экономике. По словам главы государства, запретить ИИ невозможно. Он призвал развивать собственный, суверенный искусственный интеллект, а также добавил, что во многих странах его использование регулируется.

