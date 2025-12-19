Путин заявил, что Россия стала лидером в сфере БПЛА

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Россия стала безусловным лидером в сфере беспилотников, это очевидный факт, сообщил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"По количеству дронов, да, не хватает тяжелых, таких как "Баба-яга" у противника, но в целом по количеству дронов мы превосходим противника сейчас практически на всех участках фронта", – сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что государство будет продолжать оказывать поддержку "кулибиным", которые разрабатывают БПЛА для фронта. По его словам, в стране уже существует целая система грантов.

Глава государства также отметил, что министр обороны России Андрей Белоусов лично занимается темой беспилотников. Именно благодаря ему ситуация в этой сфере изменилась в лучшую сторону, что отмечают и бойцы на фронте.

В конце августа Минобороны объявило о создании центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем в группировке "Центр".

В задачи входят разработка и модернизация БПЛА и наземных робототехнических комплексов с учетом опыта специальной военной операции (СВО) на Украине. Также организация проводит обучение операторов и создает системы для сброса различных инженерных боеприпасов.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян составило почти 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием обращений продлится вплоть до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

