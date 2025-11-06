Форма поиска по сайту

06 ноября, 20:40

Спорт

В России предложили включить в комплекс ГТО упражнение по управлению БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов предложил включить в комплекс ГТО упражнение по управлению беспилотниками. С такой инициативой он выступил на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта с участием Владимира Путина.

По словам Кузнецова, БПЛА становятся важным явлением в жизни граждан и вызывают большой интерес у молодых людей. Это сочетание военного дела, спорта и трудовой специальности.

Он напомнил, что система ГТО изначально создавалась как часть Осоавиахим (Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству. – Прим. ред.), в котором в 1930-е годы занимались 13 миллионов человек.

"Из него вышли и ворошиловские стрелки, и кружки авиамоделистов – все то, что было нужно стране тогда. Поэтому, если в нормативы ГТО добавить направление по управлению беспилотниками, ребята, возвращающиеся с передовой, могли бы обучать этому пацанов", – добавил глава исполкома "Народного фронта".

Ранее Путин поручил Минобороны России подготовить курс для военнослужащих и добровольцев по уничтожению дронов из гладкоствольного оружия. Программа должна создаваться, учитывая материально-техническое обеспечение и имеющиеся у гражданских инструкторов и спортсменов навыки стендовой стрельбы.

