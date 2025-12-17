Белоусов заявил, что для работы с БПЛА надо привлекать молодых людей до 35 лет

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

ВС РФ необходимо привлекать для работы с беспилотниками молодых людей в возрасте до 35 лет. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

Глава оборонного ведомства пояснил, что молодые люди более восприимчивы к новым технологиям и скоростям. Для их привлечения применяется новая форма контракта, предлагающая мотивирующие условия.

"Необходимо существенно расширить систему обучения личного состава войск по всем специальностям, которые задействованы в применении беспилотных систем. Пропустить через эту систему подготовки несколько десятков тысяч человек", – подчеркнул Белоусов.

Кроме того, он отметил, что войска должны быть оснащены новейшими видами ударных и разведывательных БПЛА, которые в том числе имеют технологии искусственного интеллекта. Также потребуются новые наземные станции управления, средства связи, ретрансляторы, автономные источники питания.

В конце августа Минобороны объявило о создании центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем в группировке "Центр".

В задачи входят разработка и модернизация БПЛА и наземных робототехнических комплексов с учетом опыта специальной военной операции (СВО) на Украине. Также организация проводит обучение операторов и создает системы для сброса различных инженерных боеприпасов.

