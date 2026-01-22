ТАСС: самолет спецпосланника президента США Уиткоффа вылетел из Цюриха

Фото: ТАСС/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN

Самолет специального посланника президента США Стива Уиткоффа вылетел из Цюриха, сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе воздушной гавани.

По данным источника, самолет вылетел в 17:47 по местному времени (19:47 по московскому). Пунктом назначения станет Москва.

22 января представители США Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Москву с рабочим визитом для продолжения переговоров с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

Также ожидается, что Путин обсудит с Уиткоффом тему использования замороженных в США российских активов в качестве взноса в "Совет мира". Как отмечал глава государства, взнос средств на эти цели из замороженных активов РФ вполне возможен.