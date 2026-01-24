Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 января, 16:42

Спорт

Лыжник Коростелев не прошел в полуфинал спринта на Кубке мира в Гомсе

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский лыжник Савелий Коростелев не прошел в полуфинал спринта классическим стилем в швейцарском Гомсе. Об этом сообщает RT.

Он занял третье место с результатом 03:19,4. Однако его отставание от ставшего вторым норвежца Эрика Вальнеса составило лишь 0,1 секунды.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву для участия в Олимпийских играх 2026 год.

Кроме того, приглашения на Олимпиаду получили российские конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также спортсменка из Белоруссии Марина Зуева. Коржова завоевала олимпийскую лицензию на дистанции 3 километра, а Семенова – в масс-старте.

До этого аналогичное решение МОК было принято в отношении российских шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алены Крыловой, фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника, а также ски-альпиниста Никиты Филиппова. Все спортсмены согласились принять участие в Играх.

